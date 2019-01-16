В среднем с 25 ноября прошлого года по 15 января 2019 года в Пенсионный фонд ежедневно перечисляется более 38 млн грн за оформленные авто с "еврономерами".

Почти два миллиарда гривен заплатили украинцы, совершившие таможенное оформление своих автомобилей с иностранной регистрацией, воспользовавшись сниженным акцизами.

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Количество оформленных по состоянию на 15 января транспортных средств уже превысило 31 тысячу. Это автомобили, которые были ввезены на территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза. Минфин прогнозирует, что всего будет растаможено 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах.

Больше всего транспортных средств оформлено в Киеве – почти 5,5 тысяч. При этом 26 тысяч автомобилей из общего числа – это те, что находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса, за что их владельцы добровольно уплатили 221,6 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

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