Только за одну ночь можно было заработать полторы месячной минимальной зарплаты в Украине. Один из операторов столичных такси, компания Taxify, проанализировал статистику поездок в Киеве в новогоднюю ночь.

Согласно их данным, заработок некоторых водителей такси в новогоднюю ночь составлял около 6 тысяч гривен. А это полторы месячной минимальной зарплаты в Украине!

Конечно, для этого нужно было не отмечать праздник, а работать. Около пятидесяти водителей Taxify начали поездку в 2018 году, а завершили – в 2019-м. Чаще всего машину искали на 4 часа утра 1 января – именно в это время люди возвращаются домой после торжеств.

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Еще один интересный факт: местом назначения третьей поездки на такси после 24:00 оказался... травмпункт. Видимо, кто-то слишком активно встретил Новый Год.

Самым популярным местом встречи Нового года под открытым небом для киевлян и гостей столицы стала Софийская площадь с ее полярным экспрессом, аллеей чудес и разнообразными вкусностями – эту локацию предпочли 69% пассажиров. Около трети (31%) выбрали Контрактовую площадь, где можно было покататься на колесе обозрения и, если повезет, встретить Новый год в его высшей точке.

Напомним, что такси в Украине отказалось от "Ланосов"