Лише за одну ніч можна було заробити півтори місячної мінімальної зарплати в Україні. Один з операторів столичних таксі компанія Taxify проаналізував статистику поїздок у Києві в новорічну ніч.

Згідно їх даних, заробіток деяких водіїв таксі в новорічну ніч становив близько 6 тисяч гривень. А це півтори місячної мінімальної зарплати в Україні!

Звичайно, для цього потрібно було не відмічати свято, а працювати. Близько п’ятдесяти водіїв Taxify розпочали поїздку у 2018 році, а завершили — у 2019-му. Найчастіше машину шукали на 4 годину ранку 1 січня — саме у цей час люди повертаються додому після святкувань.

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Ще один цікавий факт: місцем призначення третьої поїздки на таксі після 24.00 виявився… травмпункт. Мабуть, хтось занадто активно зустрів Новий Рік.

Найпопулярнішим місцем зустрічі Нового року під відкритим небом для киян та гостей столиці стала Софійська площа з її полярним експресом, алеєю чудес і різноманітними смаколиками — цій локації віддали перевагу 69% пасажирів. Близько третини (31%) вибрали Контрактову площу, де можна було покататися на колесі огляду і, якщо пощастить, зустріти Новий рік у його найвищій точці.

Нагадаємо, що таксі в Україні відмовилось від "Ланосів"