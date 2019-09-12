Верховна Рада проголосувала за відтермінування штрафів за використання авто на іноземній реєстрації. Тепер закон має бути підписаний головою Верховної Ради та Президентом, після чого він має бути офіційно опублікований та вступить в силу.

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за основу за відтермінування штрафів за використання авто на іноземній реєстрації. Таке рішення підтримали 284 народних обранця. Після прийняття в другому читанні штрафи відтерміновуються ще на три місяці – до кінця листопада 2019 року. За цей час повинні бути прийняті нові правила розмитнення для вживаних авто.

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Нагадаємо, що зараз, до вступу в силу закону про відтермінування, за використання авто на іноземній реєстрації передбачені величезні (до 170 тис грн) штрафи та можливість конфіскації нерозмитненого авто.

Після вступу в силу відтермінування штрафів головним питанням стають нові правила розмитнення вживаних авто. Нагадаємо, що за зараз розмитнення старого авто коштує 250-650% від його вартості. Для багатьох українців такі правила є неприйнятними. Втім, навіть за нинішніми ставками податків ввіз вживаних авто у кілька разів перевищує імпорт нових авто.

Наразі є багато пропозицій з розмитнення вживаних авто і поки що достеменно невідомо, які з них будуть розглянуті та прийняті. Найбільш вірогідним сценарієм експерти вважають суттєве зниження ставок розмитнення з подальшим впровадженням обов’язкового техогляду для всіх авто.

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