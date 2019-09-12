Верховная Рада проголосовала за отсрочку штрафов за использование авто на иностранной регистрации. Теперь закон должен быть подписан председателем Верховной Рады и Президентом, после чего он должен быть официально опубликован и вступит в силу.

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за основу при отсрочке штрафов за использование авто на иностранной регистрации. Такое решение поддержали 284 народных избранника. После принятия во втором чтении штрафы будут отсрочены еще на три месяца – до конца ноября 2019 года. За это время должны быть приняты новые правила растаможивания для подержанных авто.

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Напомним, что сейчас, до вступления в силу закона об отсрочке, за использование авто на иностранной регистрации предусмотрены огромные (до 170 тыс грн) штрафы и возможность конфискации нерастаможенного авто.

После вступления в силу отсрочки штрафов главным вопросом становятся новые правила растаможивания подержанных авто. Напомним, что сейчас растаможка подержанного авто стоит 250-650% от его стоимости. Для многих украинцев такие правила неприемлемы. Но даже по нынешним ставкам налогов ввоз подержаных авто в Украину в несколько раз превышает импорт новых.

Сейчас есть много предложений по растаможиванию подержанных авто и пока точно неизвестно какие из них будут рассмотрены и приняты. Наиболее вероятным сценарием эксперты считают существенное снижение ставок растаможки с последующим внедрением обязательного техосмотра для всех авто.

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