ГФС назвала топ-5 самых недорогих авто на еврономерах. Самой дешевой оказалась Audi A4 1996 года выпуска с таможенной стоимостью 6 500 гривен, за легализацию которой гражданин был вынужден заплатить 42 200 гривен (почти 650% от таможенной стоимости) в пользу государства.

В Государственной фискальной службе (ГФС) назвали самые дешевые машины на еврономерах, владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможки.

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Топ-5 самых дешевых авто на еврономерах:

Audi A4 1996 года выпуска. Таможенная стоимость – 6 500 гривен. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей – 42 200 гривен (649% от таможенной стоимости);

VW Passat 1998 года выпуска. Таможенная стоимость – 7 400 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей – 28 000 гривен (378% от таможенной стоимости);

BMW 320D 1998 года выпуска. Таможенная стоимость – 8 900 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей – 43 900 гривен (493% от таможенной стоимости);

Opel Vectra 2001 года выпуска. Таможенная стоимость – 8 900 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей – 22 300 гривен (250% от таможенной стоимости);

Daewoo Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость – 9 200 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей – 49 400 гривен (537% от таможенной стоимости).

В ГФС напоминают, что за время действия льготного периода по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей было оформлено более 218 000 транспортных средств. Уплачено более 13,6 млрд гривен платежей.

Напомним, что в подавляющем большинстве случаев таможня самостоятельно определяет стоимость автомобиля по каталогу Шваке (Schwacke). Реальная цена покупки растамаживаемого автомобиля, как и его техническое состояние, таможенников не интересуют.