Это уменьшит налогообложение при их ввозе на сумму от 750 до 2500 евро.

Народные депутаты предлагают исключить из налогообложения автомобилей акцизный налог. Сегодня он действует при ввозе в Украину новых или бывших в употреблении автомобилей и мотоциклов и зависит от типа двигателя и его объема. Причем чем старше авто, тем большая сумма акциза начисляется, а на новые машины этот платеж минимален. Например, на 15-летнее бензиновое авто с объемом двигателя 1 л акциз составляет 750 евро, а на 2,2-литровый дизельный того же года выпуска – 2500 евро. В то же время на новые авто этих же параметров акциз составляет 50 и 188 евро соответственно.

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Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий на авторынке" № 2132 от 12.09.2019 полностью снимает акцизный сбор при ввозе автомобиля. Если этот закон примут, то завозить автомобили из-за рубежа будет дешевле на сумму этого платежа, то есть в среднем на 500-2500 евро.

При таких обстоятельствах стоимость бывших в употреблении авто может упасть на эту же величину, а цена новых изменится мало (из-за незначительной доли этого налога в общей стоимости автомобиля). В то же время из-за увеличения импорта применяемых авто рынок новых может еще больше "просесть", хотя сейчас он демонстрирует слабую положительную динамику. Кроме того, бюджет недополучит средства, которые будут компенсированы за счет других категорий населения или бизнеса.

Если законопроект примут, он может начать действовать со следующего дня после публикации в официальной прессе.

Напомним, что евробляхеров не будут штрафовать еще три месяца.