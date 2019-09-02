Лето закончилось повышенным спросом на новые авто – рынок показал существенный рост.

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Следовательно, по сравнению с прошлым годом августовский спрос на новые машины вырос на 12,5%, сообщает Укравтопром. К тому же это лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев.

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Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом месяце новых авто были модели французской марки Renault – 1422 шт. Относительно августа 2018 года реализация новых Рено в Украине выросла на 44 процента.

Увеличив на 20% свои августовские продажи, второй результат продемонстрировала Toyota – 1175 машин. На третьем месте KIA, спрос на автомобили которой вырос на 71% до 817 шт. Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda – 601 авто (+49%). Несмотря на 5-процентное падение регистраций, в пятерке лидеров удержался Nissan – 472 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Также в ТОП-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen – 453 шт. (+45%); Hyundai – 381 шт. (-16%); Mazda – 232 шт. (-26%); Audi – 219 шт. (+103%); Suzuki – 200 шт. (-28%).

Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage, за него своими деньгами в этот раз проголосовали 711 покупателей.

За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин. В результате это лето стало самым “урожайным” после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. новых авто. Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя в 54,6 тыс. шт. это на 2% больше, чем годом ранее.

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