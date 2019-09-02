Сейчас в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом об отсрочке штрафов за использование автомобилей на иностранной регистрации. Попробуем разобраться к чему приведет принятие такого законопроекта, и каких изменений следует ждать в ближайшее время.

Законопроект об отсрочке штрафов для “евроблях” за регистрационным номером 1030 был подан Президентом Украины. По сути это уже вторая отсрочка штрафов которая имеет все шансы быть принятой Верховной Радой в ближайшее время.

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Суть законопроекта заключается в отсрочке драконовских (до 170 тыс. грн) штрафов для “евроблях” еще на три месяца, то есть до конца ноября 2019 года. За это время должны появиться новые правила растаможки авто.

Какими будут эти правила пока трудно сказать, но уже понятно, что нынешние тарифы, по которым растаможка подержанного авто стоит 250-650% от его стоимости, будут значительно уменьшены. В то же время должен быть разработан механизм, который защитит украинский авторынок от очень старых автомобилей. Скорее всего это будет техосмотр.

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Не смотря на то, что из-за плохого технического состояния, по официальным данным национальной полиции происходит менее 1% ДТП, отмененный в 2011 году коррупционный техосмотр все же пытаются вернуть. Основными причинами такого решения называют требования Европейского союза и “заботу об экологии”. На самом деле этот механизм будет призван сделать использование старого автомобиля экономически нецелесообразным. Кроме того, возвращение обязательного техосмотра для легковых авто в нынешних условиях имеет просто колоссальные коррупционные риски.

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