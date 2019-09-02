Зараз у Верховній Раді триває робота над законопроектом про відтермінування штрафів за використання автомобілів на іноземній реєстрації. Спробуємо розібратись, до чого призведе прийняття такого законопроекту, та яких змін слід чекати найближчим часом.

Законопроект про відтермінування штрафів для “євроблях” за реєстраційним номером 1030 був поданий Президентом України. Він вже пройшов розгляд у профільному комітеті та має статус “надано для ознайомлення”. Фактично це означає, що текст документу змінюватись не буде і законопроект вже роздали народним депутатам для ознайомленні перед голосуванням. Це вже друге відтермінування штрафів яке має всі шансі бути прийнятим Верховною Радою найближчим часом.

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Суть законопроекту полягає у відтермінуванні драконівських (до 170 тис грн.) штрафів для “євроблях” ще на три місяці, тобто до кінця листопаду 2019 року. За цей час повинні з’явитись нові правила розмитнення авто.

Якими будуть ці правила, поки важко сказати. Однак вже зрозуміло що нинішні тарифи, за якими розмитнення вживаного авто коштує 250-650% від його вартості, будуть значно зменшені. В той же час має бути розроблений механізм, що захистить український авторинок від дуже старих автомобілів. Скоріш за все це буде техогляд.

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Не дивлячись на те, що через поганий технічний стан, за офіційними даними національної поліції відбувається менше 1% ДТП, відмінений в 2011 році корупційний техогляд все ж намагаються повернути. Основними причинами такого рішення називають вимоги Європейського союзу та “турботу про екологію”. Насправді цей механізм буде покликаний зробити використання старого автомобіля економічно недоцільним. Крім того, повернення обов’язкового техогляду для легкових авто в нинішніх умовах має просто колосальні корупційні ризики.

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