Поки Верховна Рада України IX скликання не ухвалить закон про пільговий період, власникам авто з іноземною реєстрацією краще залишати машину в гаражі.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів.

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“З точки зору державних органів так говорити не можна, тому що це заклик до невиконання закону. З іншого боку, коли ми говоримо про кроки назустріч між державою і власниками цих автомобілів, тоді один з варіантів виходу з ситуації – не створювати прецеденти”, – заявив Мартиненко.

За його словами, якщо авто не виїжджає на вулицю, на дорогу – то фізично неможливо покарати водія за керування цим автомобілем.

“Насправді, є два варіанти. Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції. Причому на дорогах будуть санкції від поліції, а от щодо митних служб – там і виїжджати не потрібно, там навіть наявність цього транспортного засобу потрапляє під санкції”, – уточнив він.

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Для водіїв, які використовують авто на єврономерах в режимі транзиту, застосовуються такі штрафи: