Пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон о льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.

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"С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к невыполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты", – заявил Мартыненко.

По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.

"На самом деле, есть два варианта. Или подождать, или выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот что касается таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции", – уточнил он.

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Для водителей, использующих авто на еврономере в режиме транзита применяются такие штрафы: