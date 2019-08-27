Пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон о льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.
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"С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к невыполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты", – заявил Мартыненко.
По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.
"На самом деле, есть два варианта. Или подождать, или выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот что касается таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции", – уточнил он.
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Для водителей, использующих авто на еврономере в режиме транзита применяются такие штрафы:
- за управление машиной на еврономере – 8500 грн;
- повторное за год управление – 17000 грн и запрет на управление в течение года;
- за задержку растаможивания на срок до 1 суток – 170 грн;
- от 1 до 10 суток – 340 грн;
- от 10 до 20 суток – 8500 грн;
- от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
- от 30 суток – 170 000 грн.