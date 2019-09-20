Укравтодор запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта WiM – взвешивание грузовиков в движении.

20 сентября 2019 года Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,представили работу первых 2-х (с 6-ти запланированных) площадок системы взвешивания грузовиков в движении.

Читайте также: Глава "Укравтодора" уйдет в отставку

Система взвешивания в движении WiM – это система сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам: дате и времени проезда, температуре окружающего воздуха и дорожного покрытия, полосе и направлении движения, скорости движения и государственном номерном знаке, габаритных размерах, расстоянии между осями, общей массе и ее распределении по осям.

Запуск первых площадок системы взвешивания в движении (WiM) в Украине является результатом сотрудничества Укравтодора с международными партнерами, а именно с Международным банком реконструкции и развития.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины: "Полторы недели назад народные депутаты приняли в стенах ВР законопроект о введении габаритно-весового контроля, контроля в движении. Собственно, сегодня мы демонстрируем один из первых объектов пилотного проекта внедрения комплексов взвешивания автомобилей в движении.

Этот проект предусматривает шесть объектов на подъездах к Киеву. Конечно, этого количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всю потребность. Рассчитываем, что в течение следующего года-полутора в целом по Украине будет установлено около 100 похожих комплексов. Ввести комплексы стало возможным при участии и с помощью международных финансовых организаций, и в дальнейшем готовы продолжать эту положительную тенденцию по поддержке этого проекта".

Читайте также: Дешевое растаможивание в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть

Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины: "Реализация этого проекта – это, прежде всего, свидетельство доверия международных финансовых организаций нашей команде и высокой оценки результатов нашей работы, проведенной за последние три года.

Мы внедряем европейские механизмы взвешивания грузовиков в движении, что предусматривает круглосуточный мониторинг движения, автоматическую фиксацию ряда нарушений правил дорожного движения, а также получение комплексной информации об интенсивности движения и составе транспортных потоков, необходимой для планирования ремонтно-строительных работ. Дороги, которые мы восстанавливаем за счет налогоплательщиков, должны быть сохранены".

Внедрение системы позволит освободить дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимой массе груза и/или нагрузки на ось и являются одним из главных факторов разрушения дорог.

"Система WiM позволит минимизировать, а в некоторых случаях – полностью избавиться от человеческого фактора в сфере контроля за соблюдением весовых и габаритных параметров во время осуществления перевозок автомобильным транспортом", – отметил Андрей Вознюк, начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Укравтодора.

В рамках пилотного проекта система WiM будет работать в режиме "предварительного отбора" транспортных средств, подлежащих дальнейшему контролю габаритно-весовых параметров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Следующими шагами Укравтодора, которые будут базироваться на приобретенном опыте и полученных от системы WIM данных, будет разработка программы распространения системы взвешивания в движении на сети автомобильных дорог Украины (ориентировочно 100 – 200 площадок), что поможет сохранить высокие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, которые были отремонтированы и построены за последние 4 года.

Также интересно: На все автомобили и мотоциклы отменят акциз: законопроект