Руководитель Госагентства "Укравтодор" Славомир Новак покинет свой пост.

Такими сведениями с изданием Фокус поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам главы министерства, Новака отправят в отставку.

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Причиной такого решения называют изменение политической обстановки в стране. В то же время, Криклий поддержал руководителя "Укравтодора", назвав его наименее проблемным чиновником в дорожном хозяйстве.

Напомним, что Славомир Новак возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в течение трех последних лет.

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