Керівник Держагентства "Укравтодор" Славомір Новак покине свій пост.

Такими відомостями з виданням Фокус поділився міністр інфраструктури Владислав Криклій. За словами глави міністерства, Новака відправлять у відставку.

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Причиною такого рішення називають зміни політичної обстановки в країні. У той же час, Криклій підтримав керівника "Укравтодору", назвавши його найменш проблемним чиновником в дорожньому господарстві.

Нагадаємо, що Славомир Новак очолює Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" протягом трьох останніх років.

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