Кабинет министров Украины опубликовал программу деятельности на следующие 5 лет, в которых установил цели и задачи и по транспортной инфраструктуре. Среди них – внедрение автоматической фиксации правонарушений ПДД.

В частности, главными целями на транспорте является приведение всех 24 000 км автодорог в хорошее состояние, а также уменьшение на 30% аварийности.

В частности, правительство обещает за следующие 5 лет "приведение в приемлемое эксплуатационное состояние 24 000 км дорог общего пользования государственного значения".

Для этого будет внедрена эффективная система контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности на основе передовых европейских практик, а также улучшен уровень их эксплуатационного содержания.

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С этой целью будут внедряться интеллектуальные транспортные системы в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры, для защиты дорог от разрушения будет надежно обеспечено габаритно-весовой контроль, в том числе с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) “взвешивание в движении” (минимум 150).

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения будет усовершенствована система управления предотвращения дорожно-транспортным приключениям, повышен уровень безопасности перевозки пассажиров и грузов, повышен уровень безопасности транспортных средств и внедрена действенная система контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе через внедрение системы автоматической фиксации нарушений в области безопасности дорожного движения).

Для обеспечения комфорта и удовлетворения актуальных потребностей экономики сеть автомобильных дорог будет развиваться, будут реализованы первые проекты по строительству платных концессионных дорог".

Напомним, что названы самые опасные дороги Украины.