Полиция назвала пять трасс государственного значения, где в этом году погибло больше всего людей.

Национальная полиция Украины опубликовала список самых опасных дорог государственного значения в нашей стране. В список попали трассы, где в этом году (в период с 1 января по 31 июля 2019 г.) погибло больше всего людей.

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Итак, в топ-5 вошли:

М-06 Киев -Чоп – 72 погибших;

М-05 Киев-Одесса – 56 погибших;

М-03 Киев-Харьков-Довжанский – 39 погибших;

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка – 38 погибших;

Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга – 23 погибших.

За семь месяцев этого года полицейские насчитали 58 трасс и отдельных участков на них, где начался рост аварийности.

Так, на некоторых участках речь идет о динамике в 400-550% по сравнению с аналогичным же периодом прошлого года. Например, на трассе Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов с начала года погибли 17 человек, а травмы получили 100 человек. За аналогичный период прошлого года здесь были травмированы в три раза меньше людей.

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Еще полиция отметила примечательную закономерность, согласно которой аварий становится больше после ремонта дорог. Например, до ремонта трассы Сумы – Полтава, аварий здесь было намного меньше, чем теперь – по завершению работ. Всего, по данным полиции, с 1 января по 31 июля 2019 года в ДТП на дорогах государственного значения Украины погибли более 540 человек.