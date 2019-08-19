Поліція назвала п'ять трас державного значення, де в цьому році загинуло найбільше людей.

Національна поліція України опублікувала список найбільш небезпечних доріг державного значення в нашій країні. У перелік потрапили траси, де в цьому році (в період з 1 січня по 31 липня 2019 г.) загинуло найбільше людей.

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Отже, в топ-5 увійшли:

М-06 Київ-Чоп - 72 загиблих;

М-05 Київ-Одеса - 56 загиблих;

М-03 Київ-Харків-Довжанський - 39 загиблих;

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка - 38 загиблих;

Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига - 23 загиблих.

За сім місяців цього року поліцейські нарахували 58 трас і окремих ділянок на них, де почалося зростання аварійності.

Так, на деяких ділянках мова йде про динаміку в 400-550% в порівнянні з аналогічним же періодом минулого року. Наприклад, на сполученні Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів з початку року загинуло 17 осіб, а травми отримало 100 чоловік. За аналогічний період минулого року тут було травмовано в три рази менше людей.

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Ще поліція відзначила примітну закономірність, згідно з якою аварій стає більше після ремонту доріг. Наприклад, до ремонту траси Суми - Полтава, аварій тут було набагато менше, ніж тепер - по завершенню робіт. Всього, за даними поліції, з 1 січня по 31 липня 2019 року в ДТП на дорогах державного значення України загинуло більше 540 чоловік.