Не зважайте на те, що представлений у Франкфурті автомобіль носить статус концепта та ще й з приставкою Vision – від нього до серійної моделі залишилось якихось два кроки.

У Франкфурті стенд Mercedes-Benz був чи не найбільшим, а головну роль на ньому відвели майбутньому флагману марки – електричному S-Class, представленому під іменем Mercedes-Benz Vision EQS.

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Хоча Vision EQS виглядає футуристично, він уособлює не таке вже віддалене майбутнє. Перед нами прототип S-Class на чистій електротязі.

Для деяких візіонерських концептів (Vision) не передбачено технічного оснащення, а часом навіть інтер’єру немає. Інша річ – Vision EQS, який вже хоч зараз можна відправляти на конвеєр.

Виробник повідомляє, що EQS оснащений парою електромоторів, по одному на кожній осі, а батарея вбудована в підлогу. Силова установка розвиває 476 к.с. потужності, а заявлений запас ходу складає 700 кілометрів. Зарядка до 80% менше ніж за 20 хвилин.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler, Motor1

Дизайн Mercedes-Benz Vision EQS – захоплюючий. Плавні лінії кузову, виразні “очі” фар, м’яка підсвітка всередині і зовні… Навряд чи доживуть до конвеєра 940 світлодіодів, вбудованих в фальшрадіаторну решітку та ще 229 на кормі, але шоу-кару вони створюють неповторний образ.

Мінімалізм і світлова естетика переносяться і в салон EQS. Інтер'єр поки не дуже схожий на салон серійної машини, але сід врахувати, що автомобіль обіцяють оснащувати системою автоматичного управління 3 рівня автономності, тож оздоблення відповідає футуристичній техніці.



За попередньою інформацією, флагман електричного суббренду EQ в серійному вигляді має з’явитись у 2021 році, як модель 2022-го.

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