Не обращайте внимания на то, что представленный во Франкфурте автомобиль носит статус концепта, да еще и с приставкой Vision – от него до серийной модели осталось каких-то два шага.

Во Франкфурте стенд Mercedes-Benz был едва ли не крупнейшим, а главную роль в нем отвели будущему флагману марки – электрическому S-Class, представленному под именем Mercedes-Benz Vision EQS.

Также интересно: Некроссовер на эмоциях: марка Byton представила серийный электрокар M-Byte

Хотя Vision EQS выглядит футуристично, он олицетворяет не такое уж отдаленное будущее. Перед нами прототип S-Class на чистой электротяге.

Для некоторых визионерских концептов (Vision) не предусмотрено техническое оснащения, а порой даже интерьера нет. Другое дело – Vision EQS, который уже хоть сейчас можно отправлять на конвейер.

Производитель сообщает, что EQS оснащен парой электромоторов, по одному на каждой оси, а батарея встроена в пол. Силовая установка развивает 476 л. с. мощности, а заявленный запас хода составляет 700 километров. Зарядка до 80% меньше чем за 20 минут.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler

Дизайн Mercedes-Benz Vision EQS – захватывающий. Плавные линии кузова, выразительные “глаза” фар, мягкая подсветка внутри и снаружи... Вряд ли доживут до конвейера 940 светодиодов, встроенных в фальшрадиаторную решетку и еще 229 на корме, но шоу-кару они создают неповторимый образ.

Минимализм и световая эстетика переносятся и в салон EQS. Интерьер пока не очень похож на салон серийной машины, но стоит учесть, что автомобиль обещают оснащать системой автоматического управления 3 уровней автономности, поэтому убранство соответствует футуристической технике.

По предварительной информации, флагман электрического суббренда EQ в серийном виде должен появиться в 2021 году, как модель 2022-го.

Также интересно: Тайцы показали концепт с кузовом настоящего спорткупе на шасси кроссовера