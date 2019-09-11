Один из самых перспективных стартапов новой эры перешел от концепции к серийным машинам, пополнив ряды электро-брендов.

Гонконгская марка Byton представила во Франкфурте серийный вариант электрического кроссовера M-Byte, продажи которого стартуют в начале следующего года. Производитель настаивает, что это не кроссовер.

Смотрите также: Гринпис требует запретить кроссоверы

M-Byte называют SIV – Smart Intuitive Vehicle и относят к электрокарам премиум-класса. При этом Byton M-Byte будет иметь достаточно умеренный ценник, который будет начинаться с 45 тысяч евро. Производитель заявляет о своей готовности выйти на рынки США и Европы, однако случиться это может не раньше 2021 года, хотя в Азии новинка будет доступна уже в первой половине 2020-го.

За "Smart" в электрокаре отвечают "умные" поверхности спереди и сзади, которые со временем превратятся в часть системы коммуникации автомобиля с другими участниками движения, а пока используются для отображения статуса зарядки батареи.

Фото: Byton M-Byte / Motor1, InsideEVs, Motor

Центральный элемент интерьера M-Byte – вогнутый 48-дюймовый монитор на всю ширину передней панели. Управлять системой можно с помощью голоса, жестов, физических кнопок, распознавания эмоций и сенсорных экранов, один из которых расположен на руле. Это и есть Intuitive.

Передние кресла в M-Byte можно развернуть на 180 градусов, а в целом внутреннее пространство автомобиля устроено по принципу гостиной. Опционально будет доступна четырехместная конфигурация с двумя раздельными креслами сзади.

Фото: Byton M-Byte / Byton

Базовая версия Byton M-Byte будет оснащена 272-сильным электромотором, который приводит в движение заднюю ось. Дальнобойность в 260 километров обеспечивает батарея на 72 киловатт-часа. Более производительная версия модели предлагает 408 лошадей мощности и запас хода в 435 километров, благодаря аккумулятору на 95 киловатт-часов.

Производство кроссоверов будет налажено на новом заводе в провинции Цзянсу. Площадь производственной площадки составляет 800 тысяч квадратных метров, а мощность – 300 тысяч автомобилей в год.

Также интересно: Audi AI TRAIL Quattro: фантастический концепт энергичного внедорожника будущего