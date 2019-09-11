У этого прототипа в арсенале немало необычных сегодня вещей, однако со временем они станут неотъемлемой частью транспорта.

Марсоход? Лунный велосипед? Экспедиционный кемпер? Внедорожник? Всего понемногу. Концепт Audi AI TRAIL Quattro заставляет нас принять будущее.

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Два лобовых стекла, необычные колеса и отсутствие колесных арок, смартфон владельца в качестве приборной панели и части бортовой системы автомобиля, искусственный интеллект с автопилотом и электрическая силовая установка, бортовые дроны-разведчики, четырехточечные ремни безопасности, съемные легкие задние кресла, багажник на прозрачной крыше... создатели этого концепта, кажется, нашли способ путешествовать во времени и подсмотрели несколько в будущем. Просто прихватили AI TRAIL Quattro с собой, возвращаясь в наше время.

Фото: Audi AI TRAIL Quattro Concept / Сarscoops

В состав силовой установки AI TRAIL входят четыре электрических мотор-колеса, которые вместе производят 435 л.с. Батарея, размещенная в полу, позволяет проехать до 500 км по ровной поверхности и до 250 км по пересеченной местности. При этом на бездорожье помогают адаптивная подвеска и система контроля давления в шинах, которая подстраивается под тип поверхности под колесами.

Фото: AI TRAIL Quattro Concept / Audi

Искусственный интеллект концепта отличается адекватной оценкой собственных возможностей и если на шоссе он способен взять на себя сто процентов контроля, то на бездорожье отдаст управление водителю.

Автомобиль с высокой кабиной и большой площадью стекла имеет прекрасную обзорность. Но если к какому-то объекту невозможно будет подъехать на помощь придут дроны-разведчики. На борту их 5. Они оснащены камерами и фонарями и могут находить и освещать дорогу впереди, передавая изображение на бортовой монитор – то есть, смартфон владельца.

По прибытии к месту назначения AI: TRAIL Quattro можно использовать для обустройства лагеря. Задние сиденья, выполненные в виде гамаков, вынимаются из салона. Можно снять и внутренние лампы, выполненные в форме переносных фонарей со встроенными экшен-камерами. Ну а грязную поклажу можно спрятать в специальный изолированный отсек в задней части кузова.

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