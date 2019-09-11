Новый кроссовер был представлен в исполнении FR е, с гибридной силовой установкой мощностью в 241 силу.

Марка SEAT представила во Франкфурте свой первый бензоэлектрический автомобиль – им оказался большой кроссовер Tarraco PHEV, который получился не хуже своего спортивнее брата

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В каталогах производителя новинка будет обозначаться как SEAT Tarraco FR PHEV, однако на корме у него более корткий индекс: FR е. По сути, оба обозначения раскрывают содержание модели – спортивный характер и электрифицированная силовая установка. Гибрид станет топовой версией модели.

За обозначением FR стоят эксклюзивные колесные диски на 19 или 20 дюймов, радиаторная решетка с новым дизайном, кресла-ковши, кожаный руль с усеченным низом, алюминиевые накладки на педали и мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном.

Фото: SEAT Tarraco FR е 2020 / SEAT

Силовая установка, обозначенная как PHEV, предусматривает плагин-гибридную схему. Она заимствована у других моделей концерна Volkswagen и состоит из 1,4-литрового турбомотора и электродвигателя вместе с шестиступенчатым роботом. Мощность Tarraco FR е составляет 241 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Этого кроссоверу достаточно для ускорения до первой сотни за 7,4 секунды.

Фото: SEAT Tarraco PHEV / SEAT

Tarraco способен двигаться исключительно на электротяге. 13-киловаттный аккумулятор позволяет Tarraco PHEV проехать без использования ДВС до 50 км. Но применение гибридного привода заставило SEAT отказаться от полноприводной трансмиссии, поэтому покупателям придется выбирать: или 4х4, или мощный и быстрый гибрид.

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