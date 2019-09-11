Новий кросовер був представлений у виконанні FR е, з гібридною силовою установкою потужністю у 241 силу.

Марка SEAT представила у Франкфурті свій перший бензоелектричний автомобіль – ним виявився великий кросовер Tarraco PHEV, котрий вийшов не гіршим за свого спортивнішого брата

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У каталогах виробника новинка позначатиметься як SEAT Tarraco FR PHEV, однак на кормі у нього коротший індекс: FR е. По суті, обидва позначення розкривають зміст моделі – спортивний характер та електрифікована силова установка. Гібрид стане топовою версією моделі.

За позначенням FR стоять ексклюзивні колісні диски на 19 або 20 дюймів, радіаторна решітка з новим дизайном, крісла-ковші, шкіряне кермо з усіченим низом, алюмінієві накладки на педалі і мультимедійна система з 9,2-дюймовим екраном.

Фото: SEAT Tarraco FR е 2020 / Carscoops

Силова установка, позначена як PHEV, передбачає плагін-гібридну схему. Вона запозичена у інших моделей концерну Volkswagen і складається з 1,4-літрового турбомотора та електродвигуна разом з шестиступінчастим роботом. Потужність Tarraco FR е становить 241 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Цього кросоверу достатньо для прискорення до першої сотні за 7,4 секунди.

Фото: SEAT Tarraco PHEV / SEAT

Tarraco здатен рухатись виключно на електротязі. 13-кіловатний акумулятор дозволяє Tarraco PHEV проїхати без використання ДВЗ до 50 км. Але застосування гібридного приводу змусило SEAT відмовитись від повнопривідної трансмісії, тож покупцям доведеться вибирати: або 4х4, або потужний і швидкий гібрид.

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