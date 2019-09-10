З найменшою зі своїх моделей чеська марка "входить в нову еру мобільності".

ŠKODA представила у Франкфурті гарний подіум для своїх шоукарів, а головна роль на ньому була відведена мініатюрному CITIGOe iV.

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Субкомпактний електричний хетчбек випускатиметься виключно з п’ятидверним кузовом. Чеському бренду вдалось зберегти досить привабливу ціну на свій новий електрокар – базове виконання CITIGOe iV коштуватиме менше 20 тисяч доларів, а в продажу з’явиться наступного року.

Електрокар оснащується двигуном потужністю 61 кВт (83 к.с., 210 Нм) та літій-іонним акумулятором на 36,8 кВт*год, котрий забезпечуватиме до 265 км автономного ходу. Уся продуктивність силової установки надходить на передню вісь компакта. Прискорення до сотні (максимальна швидкість – 130 км/год) займає в електрокара 12,5 секунд.

Фото: ŠKODA CITIGOe iV у Франкфурті / Авто24

Довжина нового електросітікара складає 3597 мм, а ширина – 1645. Багажник вміщує 250 літрів поклажі, а склавши спинки задніх сидінь ємність можна збільшити до 923 літрів.

При використанні зарядного пристрою змінного струму потужністю 7,2 кВт акумулятор заряджається на 80% за 4 години 8 хв. Крім того, CITIGOe iV доступна зарядка до 80% ємності батареї за 1 годину c допомогою роз'єму CCS Combo 2 від швидких зарядних станцій постійного струму потужністю 40 кВт.

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ŠKODA CITIGOe iV в стандартній комплектації оснащується 14-дюймовими сталевими колесами, а двоколірні 16-дюймові легкосплавні диски Scorpius – за доплату або у складі дорожчих комплектацій. Новинка пропонуватиметься в чотирьох основних кольорах кузова: Candy White, Tornado Red, Sunflower Yellow, Kiwi Green (білий, червоний, жовтий та зелений, відповідно), а опційно будуть доступні відтінки металік: Deep Pearlescent Black, Crystal Blue і Tungsten Silver (чорний, блакитний, сріблястий).

Фото: ŠKODA CITIGOe iV / ŠKODA

Інтер'єр для електричної версії ŠKODA CITIGOe iV залишили майже без змін, порівняно з бензиновими версіями моделі. Змінились на більш екологічні матеріали оздоблення, злегка відретушовані деталі, загальна ж архітектура збереглась.

Мультимедійна система CITIGOe iV тепер має можливість використовувати смартфон з додатком Move & Fun в якості додаткового дисплея автомобіля для відтворення зображень, відео або навігації. Крім того, електрокар пропонує мобільні онлайн-сервіси з додатками, що дозволяють здійснювати віддалений доступ до акумулятора або кондиціонера машини.

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