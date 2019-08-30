Відеоогляд вживаного 7-річного автомобіля, який був пригнаний з Німеччини з пробігом у 232 тисяч км та пройшов ще 30 тисяч в Україні.

Під капотом Skoda Superb 2012 року виготовлення - турбодизельний двигун об'ємом 2,0 л. Після того, як його пригнали з Німеччини, в ньому замінили кілька деталей. Звичайно, в першу чергу тут замінили моторну оливу та термостат (він коштує 10 євро).

На правому задньому колесі був замінений ступичний підшипник, який обійшовся з заміною у 2000 грн. Заміна мастила в коробці DSG – 60 євро.

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Найдорожча річ, яка була замінена в цьому авто – маховик, який обійшовся з роботою у 430 євро. Ця деталь на дизельний моторах VW AG зазвичай міняється на пробігах у 150 – 300 тисяч км.

В цьому універсалі Skoda Superb не працює електропривід кришки багажника, адже електичні дотяжки, які вийшли з ладу, коштують по 300 євро кожен.

Салон в цьому авто шкіряний та практично в ідеальному стані.

Дивіться огляд Skoda Superb за пробігом у 260 тисяч км:

Нагадаємо, чим небезпечні коробки DSG.