У Великобританії почався прийом замовлень на оновлене сімейство Skoda Superb.

Чеський флагман пропонують у двох варіантах - ліфтбек і універсал за ціною £ 24 655 ($ 31 376) і £ 25 975 ($ 33 056) відповідно. Комплектацій задумано шість - з двома бензиновими і двома дизельними двигунами.

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У базовій версії S, з 1,6-літоровим бензиновим або дизельним мотором, автомобіль за замовчуванням комплектується зі світлодіодним оптикою, двозонним клімат-контролем і спеціальною інформаційно-розважальною панеллю з голосовим управлінням.

У наступних комплектаціях додадуться передній і задній парктроніки, 17-, 18- і 19-дюймові диски з легких сплавів, адаптивний круїз-контроль, оббивка салону з натуральної шкіри або алькантари, матрична оптика, електричний привід для багажника, функції підігріву сидінь і вбудований модуль Wi-Fi.

Найдорожча з версій - Laurin & Klement - отримає на додачу до всього вентиляцію для передніх сидінь, функції масажу, світлодіодне підсвічування салону, трьохзонний клімат-контроль, навігатор, пакет ексклюзивного оздоблення салону Skoda Dynamic і акустичну систему Canton.

Серед пропонованих моторів - два дизельні агрегати - 1,6-літровий TDI (120 к.с.) і 2,0-літровий TSI (150 або 190 к.с.) - і ще два бензинових - 1,5-літровий TSI ( 156 к.с.) і 2,0-літровий TSI (190 або 272 к.с.). Трансмісії всі шестиступінчасті - механічна і “робот” DSG з двома “сухими” або “мокрими” зчепленнями, залежно від мотора. Повний привід за замовчуванням комплектується тільки в дорогих версіях, в інших - доступний як опція за додаткову плату.

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Підзаряжаемий гібрид Superb iV працює від 1,4-літрового 4-циліндрового бензинового двигуна TSI потужністю 145 к.с. і електромотора потужністю 116 к.с.