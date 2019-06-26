В Великобритании начался прием заказов на обновленное семейство Skoda Superb.

Чешский флагман предлагают в двух вариантах – лифтбек и универсал по цене £24 655 ($31 376) и £25 975 ($33 056) соответственно. Комплектаций задумано шесть – с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями.

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В базовой версии S, с 1,6-литровым бензиновым или дизельным мотором, автомобиль по умолчанию комплектуется со светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и специальной информационно-развлекательной панелью с голосовым управлением.

В следующих комплектациях добавятся передний и задний парктроники, 17-, 18- и 19-дюймовые диски из легких сплавов, адаптивный круиз-контроль, обивка салона из натуральной кожи или алькантары, матричная оптика, электрический привод для багажника, функции подогрева сидений и встроенный модуль Wi-Fi.

Самая дорогая из версий – Laurin & Klement – получит в придачу ко всему вентиляцию для передних сидений, функции массажа, светодиодная подсветка салона, трехзонный климат-контроль, навигатор, пакет эксклюзивного отделка салона Skoda Dynamic и акустическую систему Canton.

Среди предлагаемых моторов – два дизельных агрегата – 1,6-литровый TDI (120 л.с.) и 2,0-литровый TSI (150 или 190 л.с.) – и еще два бензиновых – 1,5-литровый TDI ( 156 л.с.) и 2,0-литровый TSI (190 или 272 л.с.). Трансмиссии все шестиступенчатые – механическая и “робот” DSG с двумя "сухими" или "мокрыми" сцеплениями, в зависимости от мотора. Полный привод по умолчанию комплектуется только в дорогих версиях, в других – доступный в качестве опции за дополнительную плату.

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Подзаряжаемый гибрид Superb iV работает от 1,4-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя TSI мощностью 145 л.с. и электромотора мощностью 116 л.с.