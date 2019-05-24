Чешский автопроизводитель Skoda порадовал своих поклонников новой версией внедорожника в кузове универсал. Superb Scout был представлен в Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею.

Кросс-универсал Scout получил усиленное днище, высокий дорожный просвет в 178 мм и полный привод. Салон отделан кожей и алькантарой.

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Skoda оснастила свой новый кросс-универсал мощным дизельным двигателем в 190 л.с. и бензиновым в 272 л.с. К ним в комплекте идет семиступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями.

По мнению аналитиков авторынка, у дилеров Европы Skoda Superb Scout появится уже в начале 2020 года. Возможно, примерно в это же время авто появится и на нашем рынке. Сколько будет стоить новая модель, пока не сообщается.

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