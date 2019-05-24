Чеський автовиробник Skoda порадував своїх шанувальників новою версією позашляховика в кузові універсал. Superb Scout був представлений в Братиславі в рамках чемпіонату світу з хокею.

Крос-універсал Scout отримав посилене днище, високий дорожній просвіт до 178 мм і повний привід. Салон оброблений шкірою і алькантарою.

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Skoda оснастила свій новий крос-універсал потужним дизельним двигуном в 190 к.с. і бензиновим в 272 к.с. До них в комплекті йде семиступінчастий "робот" DSG з двома зчепленнями.

На думку аналітиків авторинку, у дилерів Європи Skoda Superb Scout з'явиться вже на початку 2020 року. Можливо, приблизно в цей же час авто з'явиться і на нашому ринку. Скільки буде коштувати нова модель, поки не повідомляється.

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