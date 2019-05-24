Компанія "Єврокар" разом з банками-партнерами відкрила кредитну програму, яка дає змогу придбати авто з мінімальним щомісячним внеском.

Починаючи з 23 травня 2019 року компанія “Єврокар” запускає програму споживчого автокредитування з доступним щомісячним погашенням кредиту. Банками-партнерами виступають "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк", "Кредобанк" та "Банк Глобус".

Згідно програми, платіж за автокредитом на Škoda Octavia при першому внеску 50% і терміні кредитування 60 місяців складе від 4 640 грн у місяць (реальна процентна ставка - 7,7% річних). Залежно від суми першого внеску і терміну кредитування щомісячний платіж може змінюватися. Наприклад, виплата за кредитом Škoda Octavia при першому внеску 60% і терміні кредитування 84 місяців складе від 2 800 грн на місяць (реальна процентна ставка - 7,4% річних). Розрахувати щомісячний платіж за програмою для будь-якої моделі ŠKODA можна в офіційному дилерському центрі чеської марки на території України.

Нагадаємо, що чехи презентували нову Skoda Superb.