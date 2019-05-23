Skoda Superb 2019 навчилася самостійно паркуватися в екстрених ситуаціях, зчитувати дорожні знаки і безшумно їздити.

Skoda на закритому заході в Словаччині представила оновлені ліфтбек і універсал Suberb третього покоління. Найдорожча модель марки змінилася зовні, отримала розумну оптику, масаж сидінь, вбудований модем і гібриднe версію.

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Від попередньої Superb новинку можна відрізнити по передньому бамперу, фальшрадіаторной решітці, яка стала більше, і оптиці (тепер вона повністю світлодіодна). Нові фари називаються Skoda Crystal Lighting – вони складаються з чотирьох світлодіодних елементів, мають динамічні покажчики повороту і окремі смужки світлодіодів, які відповідають за роботу анімованої функції “Проведи мене додому”.

На приладовій панелі, консолі і дверних накладках стало більше хромованих елементів, змінилася оздоблення сидінь, а в старших версіях використовується контрастна прострочка елементів зі шкіри та замші. У стандартній комплектації з'явилася система доступу без ключа, а в топовому виконанні Laurin & Klement передні сидіння можуть оснащуватися функціями вентиляції та масажу.

Оновилися і бортові системи-помічники. Superb тепер використовує багатоступеневу систему запобігання зіткнень, а навігація відстежує обмеження швидкості за допомогою фронтальної камери і регулює режим їзди в залежності від особливостей рельєфу. В екстреній ситуації електроніка здатна самостійно припаркувати машину на узбіччі, використовуючи дані радарів систем контролю розмітки і бічного трафіку.

Базовим мотором для оновленої Skoda Superb став 120-сильний дизель 1,6 TDI в парі з 7-ступінчастою DSG. На щабель вище – нові дволітрові дизелі з віддачею 150 і 190 к. с. з 6-ступінчастою МКП або тієї ж DSG, причому старший може працювати з опціональним повним приводом. Гаму бензинових моторів відкриває мотор 1,5 TSI потужністю 150 к. с. з “механікою” або DSG, слідом йде дволітровий мотор в виконаннях потужністю 190 і 272 сили, причому останній – тільки з повним приводом і DSG.

Крім традиційних версій флагман вперше в історії отримав гібридну модифікацію під власним ім'ям Superb iV. Машина оснащується бензиновим 156-сильним двигуном 1,4 TSI і електромотором з віддачею 85 кВт, а максимальна потужність установки становить 218 к. с. Батарея ємністю 13 кВт • год дозволяє проїхати на електротязі до 55 кілометрів. Поповнити заряд можна від побутової розетки, а максимальна дальність ходу досягає 850 кілометрів.

Гібрид оснащується звуковим генератором, щоб пішоходи і велосипедисти могли заздалегідь почути машину, що рухається в тихому електричному режимі. Крім того, саме гібрид отримає функцію допомоги при парковці причепа і систему кругового огляду. Як і інші версії, гібридна модель з'явиться на ринках до кінця нинішнього року.