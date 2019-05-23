Сьогодні на засіданні Уряду було прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Деякі питання обліку дорожньо-транспортних пригод”. Документ має на меті введення нових правил обліку ДТП.

Повернення обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів планують провести в 2022 році. Це, начебто, вимога Євросоюзу. Втім, реальних підстав для повернення корумпованої системи немає – за офіційними даними через поганий технічний стан транспортних засобів відбувається менше 1% ДТП.

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Очевидно, що зміна методів підрахунку буде зроблена таким чином, щоб за допомогою статистики показувати потрібні чиновникам цифри і мотивувати потрібні їм, підчас корумповані, рішення. "Це прогресивний і важливий крок у напрямку підвищення безпеки дорожнього руху в нашій країні”, пише на своїй сторінці Перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошитський.

Протягом тривалого часу Департамент патрульної поліції за дорученням та за підтримки Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ працювали над проектом цієї постанови. Була пророблена робота у цьому напрямку — вироблення нового, підходу в обліку ДТП, обґрунтування цього та врахування пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади (Мінінфраструктури, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінюсту, Мінмолоді та спорту, МОЗ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини).

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На його думку важливість нового обліку ДТП це:

-забезпечення одержання об’єктивних та повних даних про обставини ДТП, що є неодмінною передумовою здійснення поглибленої оцінки стану аварійності на дорогах України, удосконалення виявлення та аналізу причин виникнення ДТП, розроблення та вжиття заходів щодо зменшення кількості таких пригод та їх тяжкості.

- упорядкування процедури взаємодії між суб’єктами (НПУ, Укравтодор та МОЗ), що володіють інформацією про ДТП для зменшення травматизму та смертності на дорогах України, зниження обсягів матеріальних збитків на загальнодержавному рівні.

- визначення процедури обліку ДТП, виявлення та аналізу причин їх скоєння, що виступатиме підґрунтям проведення заходів з профілактики дорожньо-транспортного травматизму, зменшення смертей та травм на дорогах, ліквідації місць концентрації ДТП;

- конкретизація правових підстав здійснення обліку ДТП.

- облік ДТП здійснюватиметься відповідно до Європейських стандартів.

"Авжеж, ще треба багато зробити. Постанова - це перший, але дуже потужний крок. Наступним кроком буде запровадження нової картки обліку ДТП, яка розробляється на основі CADAS (загальноєвропейської системи збору даних ДТП). Нові стандарти обліку, збору даних та обміну інформацією між органами надасть потужну можливість для поглибленого аналізу та ефективних рішень по забезпеченню безпеки дорожнього руху”, пише пан Білошитський.

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