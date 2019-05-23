22 мая на заседании Правительства было принято постановление Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы учета дорожно-транспортных происшествий”. Документ имеет целью введение новых правил учета ДТП.

Возвращение обязательного техосмотра для всех транспортных средств планируют провести в 2022 году. Это, вроде бы, требование Евросоюза. Впрочем, реальных оснований для возврата коррумпированной системы нет – по официальным данным из-за плохого технического состояния транспортных средств происходит менее 1% ДТП.

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Очевидно, что изменение методов подсчета будет сделано таким образом, чтобы с помощью статистики показывать нужные чиновникам цифры и мотивировать нужные им, коррумпированные, решения. "Это прогрессивный и важный шаг в направлении повышения безопасности дорожного движения в нашей стране”, – пишет на своей странице Первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В течение длительного времени Департамент патрульной полиции по поручению и при поддержке Национальной полиции и Министерства внутренних дел работали над проектом этого постановления. Была проделана работа в этом направлении — выработка нового подхода в учете ДТП, обоснование этого и учета предложений заинтересованных центральных органов исполнительной власти (Мининфраструктуры, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минмолодежи и спорта, Минздрава и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека).

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По его мнению важность нового учета ДТП это:

обеспечение получения объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП, что является непременной предпосылкой осуществления углубленной оценки состояния аварийности на дорогах Украины, совершенствование выявления и анализа причин возникновения ДТП, разработку и принятие мер по уменьшению количества таких происшествий и их тяжести.

упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами (НПУ, Укравтодор и МЗ), владеющих информацией о ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, снижение объемов материальных убытков на общегосударственном уровне.

определение процедуры учета ДТП, выявления и анализа причин их совершения, что будет выступать основой проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, уменьшения смертей и травм на дорогах, ликвидации мест концентрации ДТП;

конкретизация правовых оснований осуществления учета ДТП.

учет ДТП будет осуществляться в соответствии с Европейскими стандартами.

"Конечно, еще надо многое сделать. Постановление – это первый, но очень мощный шаг. Следующим шагом будет введение новой карточки учета ДТП, которая разрабатывается на основе CADAS (общеевропейской системы сбора данных ДТП). Новые стандарты учета, сбора данных и обмена информацией между органами предоставит мощную возможность для углубленного анализа и эффективных решений по обеспечению безопасности дорожного движения”, – пишет господин Белошицкий.

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