Skoda Superb 2019 научилась самостоятельно парковаться в экстренных ситуациях, считывать дорожные знаки и бесшумно ездить.

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения. Самая дорогая модель марки изменилась внешне, получила разумную оптику, массаж сидений, встроенный модем и обзавелась гибридной версиtq.

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От предыдущей Superb новинку можно отличить по переднему бамперу, фальшрадиаторной решетке, которая стала больше, и оптике (теперь она полностью светодиодная). Новые фары называются Skoda Crystal Lighting – они состоят из четырех светодиодных элементов, имеют динамические указатели поворота и отдельные полоски светодиодов, которые отвечают за работу анимированной функции "Проводи меня домой".

На приборной панели, консоли и дверных накладках стало больше хромированных элементов, изменилась отделка сидений, а в старших версиях используется контрастная прострочка элементов из кожи и замши. В стандартной комплектации появилась система доступа без ключа, а в топовом исполнении Laurin & Klement передние сиденья могут оснащаться функциями вентиляции и массажа.

Обновились и бортовые системы-помощники. Superb теперь использует многоступенчатую систему предотвращения столкновений, а навигация отслеживает ограничения скорости с помощью фронтальной камеры и регулирует режим езды в зависимости от особенностей рельефа. В экстренной ситуации электроника способна самостоятельно припарковать машину на обочине, используя данные радаров систем контроля разметки и бокового трафика.

Базовым мотором для обновленной Skoda Superb стал 120-сильный дизель 1,6 TDI в паре с 7-ступенчатой DSG. На ступень выше – новые двухлитровые дизели с отдачей 150 и 190 л. с. с 6-ступенчатой МКП или той же DSG, причем старший может работать с опциональным полным приводом. Гамму бензиновых моторов открывает мотор 1,5 TSI мощностью 150 л. с. с “механикой” или DSG, следом идет двухлитровый мотор в исполнениях мощностью 190 и 272 силы, причем последний – только с полным приводом и DSG.

Кроме традиционных версий флагман впервые в истории получил гибридную модификацию под собственным именем Superb iV. Машина оснащается бензиновым 156-сильным двигателем 1,4 TSI и электромотором с отдачей 85 кВт, а максимальная мощность установки составляет 218 л. с. Батарея емкостью 13 кВт•ч позволяет проехать на электротяге до 55 километров. Пополнить заряд можно от бытовой розетки, а максимальная дальность хода достигает 850 километров.

Гибрид оснащается звуковым генератором, чтобы пешеходы и велосипедисты могли заранее услышать движущуюся машину в тихом электрическом режиме. Кроме того, именно гибрид получит функцию помощи при парковке прицепа и систему кругового обзора. Как и другие версии, гибридная модель появится на рынках до конца нынешнего года.