Компания "Еврокар" совместно с банками-партнерами открыла кредитную программу, которая позволяет приобрести авто с минимальным ежемесячным взносом.

Начиная с 23 мая 2019 года компания "Еврокар" запускает программу потребительского автокредитования с доступным ежемесячным погашением кредита. Банками-партнерами выступают "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк", "Кредобанк" и "Банк Глобус".

Согласно программе, платеж по автокредиту на Škoda Octavia при первом взносе 50% и сроке кредитования 60 месяцев составит от 4640 грн в месяц (реальная процентная ставка – 7,7% годовых). В зависимости от суммы первого взноса и срока кредитования ежемесячный платеж может меняться. Например, выплата по кредиту Škoda Octavia при первом взносе 60% и сроке кредитования 84 месяцев составит от 2800 грн в месяц (реальная процентная ставка – 7,4% годовых). Рассчитать ежемесячный платеж по программе для любой модели ŠKODA можно в официальном дилерском центре чешской марки на территории Украины.

Напомним, что чехи представили новую Skoda Superb.