Видеообзор подержанного 7-летнего автомобиля, который был пригнан из Германии с пробегом в 232 тысяч км и прошел еще 30 тысяч в Украине.

Под капотом Skoda Superb 2012 года изготовления - турбодизельный двигатель объемом 2,0 л. После того, как его пригнали из Германии, в нем заменили несколько деталей. Конечно, в первую очередь здесь заменили моторное масло и термостат (он стоит 10 евро).

На правом заднем колесе был заменен ступичний подшипник, который обошелся с заменой в 2000 грн. Замена масла в коробке DSG – 60 евро.

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Самая дорогая вещь, которая была заменена в этом авто – маховик, который обошелся с работой в 430 евро. Эта деталь на дизельный моторах VW AG обычно меняется на пробегах в 150 – 300 тысяч км.

В этом универсале Skoda Superb не работает электропривод крышки багажника, ведь вышедшие из строя электрические дотяжки стоят по 300 евро каждый.

Салон в этом авто кожаный и практически в идеальном состоянии.

Смотрите обзор Skoda Superb с пробегом в 260 тысяч км:

Напомним, чем опасны коробки DSG.