Автомобіль підготували для стенду у Франкфурті.

Skoda Scala – зовсім свіжа новинка від чеської марки, тож оновлювати там нічого. Однак виробник робить ставку на продажі саме цієї моделі, тож вирішив знову нагадати про неї спецверсією.

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Традиційне оздоблення від Laurin & Klement компактному хетчбеку Scala не підходить за статусом, тож Skoda виділила йому стильні аксесуари в спортивному стилі. Вони надають автомобілю певної елегантності, котру підкреслює назва Monte Carlo – як відомо, це місто Монако є курортом для мільйонерів, а його вулиці час від часу перетворюються на гоночний трек.

Таким чином, перед нами проміжний варіант між спортивною версією Scala RS (якої поки що немає) та елегантним оздобленням Laurin & Klement. Від звичайної Scala виконання Monte Carlo відрізняється інакшими бамперами, спойлером на кришці багажника, безліччю чорних акцентів на кузові, повністю світлодіодною оптикою, а також оригінальними колісними дисками на 17 або 18 дюймів.

Фото: Skoda Scala Monte Carlo / Skoda

У салоні з'явились спортивні крісла з інтегрованими підголівниками та власні акценти: металеві накладки на педалі, стеля чорного кольору, хромовані обідки дефлекторів вентиляції, оригінальні килимки, кольорова підсвітка салону, часткове оздоблення шкірою та нова графіка приладів. Крім того, Skoda Scala Monte Carlo оснащується мало не всіма опціями, які доступні для моделі, включаючи панорамний дах і тоновані вікна.

Публічний дебют Skoda Scala Monte Carlo відбудеться на міжнародній виставці у Франкфурті, а європейські продажі новинки стартують в четвертому кварталі нинішнього року.

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