Автомобиль подготовили для стенда во Франкфурте.

Skoda Scala – совсем свежая новинка от чешской марки, поэтому обновлять там нечего. Однако производитель делает ставку на продажи именно этой модели, поэтому решил вновь напомнить о ней спецверсией.

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Традиционное оформление от Laurin&Klement компактному хэтчбеку Scala не подходит по статусу, поэтому Skoda выделила ему стильные аксессуары в спортивном стиле. Они придают автомобилю определенной элегантности, которую подчеркивает название Monte Carlo – как известно, город Монако является курортом для миллионеров, а его улицы иногда превращаются в гоночный трек.

Таким образом, перед нами промежуточный вариант между спортивной версии Scala RS (которой пока нет) и элегантным оформлением Laurin&Klement. От обычной Scala выполнения Monte Carlo отличается другими бамперами, спойлером на крышке багажника, множеством черных акцентов на кузове, полностью светодиодной оптикой, а также оригинальными колесными дисками на 17 или 18 дюймов.

Фото: Skoda Scala Monte Carlo / Skoda

В салоне появились спортивные кресла с интегрированными подголовниками и собственные акценты: металлические накладки на педали, потолок черного цвета, хромированные ободки дефлекторов вентиляции, оригинальные коврики, цветная подсветка салона, частичное отделка кожей и новая графика приборов. Кроме того, Skoda Scala Monte Carlo оснащается почти всеми опциями, которые доступны для модели, включая панорамную крышу и тонированные стекла.

Публичный дебют Skoda Scala Monte Carlo состоится на международной выставке во Франкфурте, а европейские продажи новинки стартуют в четвертом квартале нынешнего года.

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