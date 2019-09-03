В чем подвох? В количестве просмотров ролика.

В это трудно поверить, однако молодой человек действительно за копейки, а порой и вовсе без денег, “распродал” случайным людям машины, которые перед тем приобрел за 100 тысяч долларов на собственные деньги.

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Автором видео об “Аттракционе неслыханной щедрости” стал ютубер с канала MrBeast Джимми Дональдсон. Вместе со своей командой он приобрел в автосалоне 12 подержанных автомобилей, и открыл собственное дело. Хотя и не слишком прибыльное, на первый взгляд, поскольку машины он продавал без навара. Более того, в автосалоне Beast Dealership некоторые получили автомобиль совершенно бесплатно!

Так Chevrolet Traverse Джимми продал за 2 доллара, а Toyota Venza сторговали за 50 центов. Хотя в последнем случае у покупателя не оказалось таких безумных денег, поэтому для него сделали скидку в... 50 центов. А цифра 1000 на лобовом стекле машины означает не стоимость, а бонус, который получает покупатель!

Видео мгновенно стало вирусным и на время написания этой статьи набрало более 27 миллионов просмотров. Дело в том, что с каждой 1000 просмотров ролика, его автор получает от 10 до 16 долларов. И если такой способ заработка работает, то мы только “за”.

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