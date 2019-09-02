Двигатель не новый, образца 1995 года, но продавец утверждает, что работает он отлично.

Давно известно, что Формула 1 – самый дорогой из всех видов кольцевых гонок, это одна из причин, почему чемпионат называют “Королевскими гонками”. А вот и доказательство.

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На аукционе eBay появилось объявление о продаже двигателя V12 Ferrari Tipo 044/1 от болида Формула-1 Ferrari образца 1995 года. Стартовая цена мотора составляет 375 тысяч долларов.

За эти деньги можно купить любой из актуальных суперкаров Ferrari. Хотя с технической точки зрения, формульный двигатель “Феррари” – шедевр своего времени и настоящее произведение инженерного искусства.

Трехлитровый атмосферник V12 Ferrari Tipo 044/1 с квалификационными настройками развивает 760 л. с. мощности и раскручивается до 17 000 об / мин. Для участия в чемпионате, по регламенту, мощность двигателя была ограничена шестью сотнями лошадей. Весит мотор всего 132 кг.

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