Двигун не новий, зразка 1995 року, але продавець стверджує, що працює він відмінно.

Давно відомо, що Формула 1 – найдорожчий з усіх видів автоспортивних перегонів, це одна з причин, чому чемпіонат називають “Королівськими перегонами”. А ось і доказ.

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На аукціоні eBay з’явилось оголошення про продаж двигуна V12 Ferrari Tipo 044/1 від боліда Формула-1 Ferrari зразка 1995 року. Стартова ціна мотора становить 375 тисяч доларів.

За ці гроші можна придбати будь-який з актуальних суперкарів Ferrari. Хоча з технічної точки зору, формульний двигун “Феррарі” – шедевр свого часу та справжній витвір інженерного мистецтва.

Трилітровий атмосферник V12 Ferrari Tipo 044/1 з кваліфікаційними налаштуваннями розвиває 760 к.с. потужності та розкручується до 17 000 об/хв. Для участі у чемпіонаті, за регламентом, потужність двигуна була обмежена шістьма сотнями коней. Важить мотор усього 132 кг.

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