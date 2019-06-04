У головних ролях Крістіан Бейл та Мет Деймон.

Кіностудія 20th Century Fox готує до виходу у прокат картину Ford v Ferrari, присвячену протистоянню двох автовиробників на треках чемпіонату 24 години Ле Ман.

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Сюжет картини Ford v Ferrari розповість про народження переможного Ford GT40 Mk.II під керівництвом легендарного Керролла Шелбі у 1960-х роках.

Головні ролі у фільмі Ford v Ferrari виконають Метт Деймон (Керол Шелбі) та Крістіан Бейл (пілот Кен Майлс). Їх герої разом будуватимуть для Ford Motor Company революційний гоночний автомобіль, одночасно намагаючись боротися з “корпоративною бюрократією, законами фізики і особистими демонами”. Ця машина дозволла Ford розбити гегемонію Ferrari у марафоні 24 години Ле-Мана.

Чемпіонат 24 години Ле Ман 1966 приніс перемогу стайні Ford, завдяки боліду Ford GT40 MkII. Наступні три роки він не залишав шансів суперникам і залишався беззаперечним лідером марафону.



Фільм Ford v Ferrari вийде в прокат 15 листопада цього року.

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