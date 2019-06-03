В управлінні болідом задіяний корпус пілота, як на лижах та мотоциклі, а в костюм вбудовані функціональні елементи, що доповнюють саму машину.

Автор цього творіння – студент-дизайнер з Німеччини на ім’я Ї Дон. Він називає це “Колісниця”. І вона не посоромила б самого Зевса-Громовержця.

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По суті Concept Chariot – це і є колісниця. Принцип керування в неї, як у колісниць античних часів, лиш замість коней – електромотори. XXI століття, як не як.

Автовиробники і мануфактури постійно шукають новий підхід до створення автомобіля і усіма силами намагають здивувати публіку, аби закарбувати свій бренд у пам’яті. А молодий дизайнер, натомість, звернувся у своєму пошуку до історії, переосмисливши транспортний засіб, який був створений тисячі років тому.

Фото: концепт “Колісниця” / Behance/Yi Dong

Хоча в роботі над концептом Ї Дон не обмежував свою креативність, вигадати ім’я для неповторного транспорту не наважився, тож позначає його як Concept Chariot – “Концепт Колісниці”.

“Колісниця” має чотири колеса – це те, що поєднує її з автомобілями. Форма кузова – Х-подібна. Кабіна відсутня. Натомість у кормовій частині є платформа для ніг та упори для корпусу, як в античній колісниці. Органи управління – дві ручки з кнопками, одночасно схожі на віжки та кермо мотоцикла.



Управління здійснюється в одному з двох режимів: швидкісному та маневреному. При цьому “Колісниця” трансформується, а положення тіла пілота змінюється з вертикального у майже горизонтальне, а на спині розкривається “крило, вбудоване в захисний костюм”.

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