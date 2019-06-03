В управлении болидом задействован корпус пилота, как на лыжах и мотоцикле, а в костюм встроены функциональные элементы, дополняющие саму машину.

Автор этого творения – студент-дизайнер из Германии по имени И Дон. Он называет это “Колесница”. И она не посрамила бы самого Зевса-Громовержца.

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По сути Concept Chariot – это и есть колесница. Принцип управления у нее, как и у колесниц античных времен, только вместо лошадей – электромоторы. XXI век, как ни крути.

Автопроизводители и мануфактуры постоянно ищут новый подход к созданию автомобиля и всеми силами пытаются удивить публику, чтобы запечатлеть свой бренд в памяти. А молодой дизайнер обратился в своем поиске к истории, переосмыслив транспортное средство, которое было создано тысячи лет назад.

Фото: концепт “Колесница” / Behance/Yi Dong

Хотя в работе над концептом И Дон не ограничивал свою креативность, придумать имя для неповторимого транспорта не решился, поэтому обозначает его как Concept Chariot – “Концепт Колесницы”.

“Колесница” имеет четыре колеса – это то, что объединяет ее с автомобилями. Форма кузова – Х-образная. Кабина отсутствует. Зато в кормовой части имеется платформа для ног и упор для корпуса, как в античной колеснице. Органы управления – две ручки с кнопками, одновременно похожие на вожжи и руль мотоцикла.

Управление осуществляется в одном из двух режимов: скоростном и маневренном. При этом “Колесница” трансформируется, а положение тела пилота меняется с вертикального на почти горизонтальное, а на спине раскрывается крыло, встроенное в защитный костюм”.

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