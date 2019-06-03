Бонус – не завжди добре.

Фотограф аукціону Manheim Auto був дуже здивований, виявивши у багажнику автомобіля, виставленого на продаж, чоловіка.

Також цікаво: Жінка помстилась упійманому на зраді чоловіку, покатавши його на даху машини голим (відео)

Зйомка автомобіля проводиться безпосередньо перед торгами, завдяки чому співробітник аукціонного дому Даррен Лідс змінив фінал історії, яка могла б мати погане закінчення. Наприклад, машину могли відправити на інший бік країни кораблем, а це може тривати не один тиждень, що для людини в багажнику несумісне з життям.

“Я відкрив багажник, аби сфотографувати його, а там лежав хлопець”, – розповів Лідс кореспонденту видання NLP, повідомляє Motor1. За словами Даррена, він одразу побіг за склянкою води, оскільки чоловік у багажнику виглядав вкрай погано.

Наразі місцева поліція з’ясовує обставини, за яких чоловік опинився у багажнику, однак поки не розкриває всіх деталей. Відомо лише, що Challenger входив до партії автомобілів, доставлених на аукціон Manheim з Нью-Йорка.

Журналістам LNP вдалось з’ясувати, що в багажнику опинився 25-річний житель округу Бронкс Леон Сайхейм Паркс, якого розшукує поліція Нью-Йорка за порушення умов дострокового звільнення і незаконне носіння зброї. Як Паркс опинився у багажнику маслкара, та чому не вибрався самостійно (там є аварійна ручка відкриття) – залишається загадкою.

Також цікаво: Ралійну легенду 1980-х MG Metro 6R4 майже без пробігу продадуть на аукціоні