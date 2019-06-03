Бонус – не всегда хорошо.

Фотограф аукциона Manheim Auto был очень удивлен, обнаружив в багажнике автомобиля, выставленного на продажу, мужчину.

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Съемка автомобиля проводится непосредственно перед торгами, благодаря чему сотрудник аукционного дома Даррен Лидс изменил финал истории, которая могла бы плохо закончиться. Например, машину могли отправить в другую часть страны кораблем, а это может длиться не одну неделю, что для человека в багажнике несовместимо с жизнью.

“Я открыл багажник, чтобы сфотографировать его, а там лежал парень”, – рассказал Лидс корреспонденту издания NLP, сообщает Motor1. По словам Даррена, он сразу побежал за стаканом воды, так как человек в багажнике выглядел крайне плохо.

Сейчас местная полиция выясняет обстоятельства, при которых мужчина оказался в багажнике, однако пока не раскрывает всех деталей. Известно лишь, что Challenger входил в партию автомобилей, доставленных на аукцион Manheim из Нью-Йорка.

Журналистам LNP удалось выяснить, что в багажнике оказался 25-летний житель округа Бронкс Леон Сайхейм Паркс, которого разыскивает полиция Нью-Йорка за нарушение условий досрочного освобождения и незаконное ношение оружия. Как Паркс оказался в багажнике маслкара, и почему не выбрался самостоятельно (там есть аварийная ручка открытия) – остается загадкой.

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