Одиннадцать километров на одометре и оригинальный защитный воск на кузове должны обеспечить ему немалую стоимость.

MG Metro 6R4 – это омологований для ралли Group B боевой хэтчбек на базе миниатюрного сити-кара MG Metro 1987 года. Его пробег составляет всего 7 миль. Ралли-кар будет выставлен на аукционе Silverstone Classic.

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Субкомпактный трехдверный хэтчбек Metro выпускался с 1980 по 1998 год и был в продаже под разными марками: Austin Mini Metro, MG Metro, Rover Metro и Rover 100. Выпуск раллийной модификации 6R4 от спортивного подразделения Austin Rover World Rally Team начался в 1984 году и длился три года, за которые было выпущено ровно 200 таких машин.

Фото: MG Metro 6R4 выставлен на торги / Autoblog

Название модификации указывает на количество цилиндров, компоновку и трансмиссию авто: сзади в пределах базы установлен 3-литровый V6 и пятиступенчатая "механика", которая транслирует обороты на обе оси. В раллийной спецификации силовая установка крохотного хэтча с узенькими колесиками производила 416 лошадиных сил, но на омологаційнних версиях его отдача составляла “всего” 253 силы.

Оригинальный MG будет выставлен на торги аукционного дома Silverstone Classic в Британии 26-28 июля. Этот экземпляр ралли кара был куплен в начале декабря 1986 года непосредственно в Austin Rover Group. Автомобиль долгое время простоял без движения, а с 1996 по 2002 год выставлялся в музее Donington Museum. Нынешний владелец приобрел MG Metro 6R4 с пробегом восемь километров 17 лет назад и накрутил еще три на стенде. Машина продается в своем первоначальном состоянии: с прикрученными некрашенными панелями и инструкцией по сборке.

Фото: MG Metro 6R4 від Ramsport за £350 000 / CarAndClassic

Какую сумму рассчитывает выручить за машину аукцион – не сообщается. Однако в декабре прошлого года такой Metro 6R4 с пробегом 282 километра оценивали в 180-200 тысяч фунтов стерлингов ($200-225 тысяч), а на популярном британском сайте CarAndClassic выставлен ралли-кар с пробегом и после реставрации, а также в боевом розкрасі, за который просят 350 тысяч фунтов с торгом.

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