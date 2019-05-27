На самом деле от MG у этого SUV только шильдик, а создан он GM.

На рынке Индии дебютировал новый кроссовер MG Hector, который представляет собой ребейджинг нового Chevrolet Captiva.

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Основой для MG Hector стал кроссовер Baojun 530. Марка бюджетных автомобилей “Баоцинь” принадлежит китайскому концерну SAIC, американскому – General Motors и автомобильной группе из Поднебесной Wuling Automobile.

Фото: MG Hector / MG

Созданный совместными силами кроссовер Baojun 530 недавно вышел на домашний рынок. Вслед за ним в Таиланде стартовали продажи Wuling Almaz, а в Южной Америке на рынок вышел новый кроссовер Chevrolet Captiva. Оба являются ребейджинг-версиями Baojun. На днях к ним присоединился Hector для рынка Индии, который китайский концерн SAIC решил продавать под британским брендом MG.



Фото: интерьер MG Hector / MG

По сравнению со знакомой нам моделью Captiva, индийский кроссовер имеет значительно богаче выполнение и позиционируется в премиум-сегменте. Базовая комплектация модели включает адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, камеры кругового обзора и современные системы безопасности. При этом, как и донор, MG Hector будет предлагаться с пяти- и семиместным салоном.

Выбор моторов предлагает бензиновые и дизельные турбо-агрегаты мощностью в 150-170 л. с., а также гибридную силовую установку со стартор-генератором, которая появится чуть позже. Привод – передний.

MG Hector будут производить в Индии на заводе в городе Халол. Он появится у дилеров в июне по цене от 1,5 млн рупий или 21 700 долларов.

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