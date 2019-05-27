Насправді від MG у цього SUV лише шильдик, а створений він GM.

На ринку Індії дебютував новий кросовер MG Hector, який являє собою ребейджинг нового Chevrolet Captiva.

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Основою для MG Hector став кросовер Baojun 530. Марка бюджетних автомобілів “Баоцинь” належить китайському концерну SAIC, американському – General Motors та автомобільній групі з Піднебесної Wuling Automobile.

Фото: MG Hector / MG

Створений спільними силами кросовер Baojun 530 нещодавно вийшов на домашній ринок. Слідом за ним у Таїланді стартували продажі Wuling Almaz, а у Південній Америці на ринок вийшов новий кросовер Chevrolet Captiva. Обидва є ребейджинг-версіями Baojun. Днями до них приєднався Hector для ринку Індії, котрий китайський концерн SAIC вирішив продавати під британським брендом MG.



Фото: інтер’єр MG Hector / MG

Порівняно зі знайомою нам моделлю Captiva, індійський кросовер має значно багатше виконання і позиціонується у преміум-сегменті. Базова комплектація моделі включає адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ в салон, камери кругового огляду і сучасні системи безпеки. При цьому, як і донор, MG Hector пропонуватиметься з п'яти- і семимісним салоном.

Вибір моторів пропонує бензинові та дизельні турбо-агрегати потужністю у 150-170 к.с., а також гібридну силову установку зі стартор-генератором, яка з’явиться трохи пізніше. Привід – передній.

MG Hector будуть виробляти в Індії на заводі в місті Халол. Він з'явиться у дилерів в червні за ціною від 1,5 млн рупій або 21 700 доларів.

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